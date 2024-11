Iskanje novega realizma v povojnem kaosu

V nadaljevanju preberite:

Šest sezon za Obrazi ekspresionizma/Odtisi duha, ki so Galerijo Božidarja Jakca vrnili v čas slovenskega in širšega mednarodnega ekspresionizma, bo v Kostanjevici na Krki dostopen podobno zasnovan presek dometa naslednje etape v evropski umet­nosti, prav tako z izvornim domicilom v nemškem prostoru: nove stvarnosti.

Znova lahko pričakujemo osvežen pogled na enega od trendov v umetnosti izpred stoletja. V jedru izbora bodo dela iz kostanjeviških zbirk, sodeluje še 24 muzejskih, večinoma tujih institucij, in ducat zasebnikov.

Razstavo Odmaknjeni pogled: nova stvarnost in realizmi v Srednji Evropi (1925–1933), ki jo pričakujemo kot zanesljiv argument za obisk Kostanjevice na Krki, bodo odprli danes ob 19. uri, na njej bodo dosežki slovenskih umetnikov, aktivnih v obravnavanem času, postavljeni v dialog z dosežki kolegov iz mednarodnega okvira od Chemnitza in Halleja v Nemčiji, kjer je nova stvarnost zaznamovala čas poldrugega desetletja obstoja weimarske republike, do Sofije na skrajnem jugovzhodu. Sodelujejo še muzeji iz Češke, Avstrije, Madžarske, Italije in Hrvaške, kar trinajst izmed omenjenih štiriindvajsetih je iz tujine.