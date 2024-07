Ideološka razklanost še vedno prevladuje

V nadaljevanju preberite:

Nimamo samo Slovenci težav s spominom na državljansko vojno, zapleti z izgradnjo ter predvsem namembnostjo in vsebino Nacionalnega muzeja državljanske vojne v kraju Teruel dokazujejo, da se v Španiji spoprijemajo s skoraj identičnimi izzivi. Čeprav so muzej pred dvema letoma začeli graditi, je zdaj projekt zastal predvsem zaradi polemik o programski zasnovi in vsebinskih poudarkih.