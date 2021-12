Jakše na 59. Beneškem bienalu

Slovenijo bo na 59. Beneškem bienalu, mednarodni razstavi likovnih umetnosti, ki bo potekala od 23. aprila do 27. novembra 2022, zastopal slikar Marko Jakše. Jakšetova razstava bo vključevala platna iz njegovih različnih obdobij, so sporočili iz Moderne galerije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je umetniška vodja bienala, italijanska kuratorica Cecilia Alemani, v svoji izjavi poudarila pomen domišljijskih transformacij, snovnih in nesnovnih, za današnji trenutek. V naslovu tokratnega bienala pa se je vsebinsko navezala na knjigo Mleko sanj britansko-mehiške slikarke in pisateljice Leonore Carrington (1917–2011), ki je svojo ustvarjalno pot začela v nadrealizmu.

Akademski slikar Marko Jakše, prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2015, s svojimi domiselnimi deli že več kot tri desetletja vznemirja javnost. Od začetka ustvarjalne poti se intenzivno posveča izključno slikarskemu mediju in znotraj tega raziskuje svoje specifične poudarke. S prepoznavnimi figuralnimi in krajinskimi motivi je ustvaril skrivnosten likovni univerzum, v katerem se prepletajo sanjsko in realno, lirično in pripovedno, arhaično in sodobno.

Jakše je izjemno samosvoj in sugestiven umetnik, ki s privlačnimi, deformiranimi podobami razpira nezavedno, čustveno in imaginarno. Čeprav je v nekaterih delih opaziti aluzije na pretekle pojave iz likovne umetnosti, se slikar napaja iz sedanjosti in tega, kar je in kar občuti. Svoje potovanje dojema kot igro, v kateri raziskuje spontanost in ostaja večni otrok. Jakšetov likovni izraz je celovit, večpomenski in nezvedljiv na razumsko ubesedene koncepte, še piše v sporočilu za javnost.

Za komisarja slovenske predstavitve je bil letos imenovan direktor Moderne galerije Aleš Vaupotič, za kustosa pa Robert Simonišek. Slovenski paviljon bo v zaključnem segmentu zgradbe Arzenalov, osrednjega razstavišča glavne razstave bienala.