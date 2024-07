Kadrovske nevihte v kulturnih ustanovah dvigujejo prah

Razpise za direktorje so objavili v Cankarjevem domu, SNG Opera in balet Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici, spremljajo pa jih polemike o (ne)primernosti prijavljenih kandidatov ali nepravilnostih, ki so jih domnevno zagrešili zdajšnji.

Kot smo poročali, v Narodni in univerzitetni knjižnici dosedanji ravnatelj Viljem Leban ni bil uspešen s svojo ponovno kandidaturo. Na februarskem razpisu ni bil izbran nobeden od obeh prijavljenih kandidatov, na mesto v. d. direktorja pa je bil zdaj imenovan skrbnik rokopisne zbirke Marijan Rupert. Leban je pred kratkim na svet Nuka naslovil pismo, da Rupert ne izpolnjuje pogojev ne za vedejevstvo ne za polni mandat direktorja, kar so na kulturnem ministrstvu zavrnili. Prijave na razpis zbirajo še do 5. avgusta.

Prejšnji teden se je iztekel tudi rok za prijavo na mesto direktorja SNG Opera in balet Ljubljana, ki ga zaseda Staš Ravter. Domnevno tudi njegova ponovna izvolitev ni gotova, češ da so znotraj hiše slabi odnosi, sodu pa je menda izbila dno delovna nesreča po koncu predstave Madame Butterfly.

V Cankarjevem domu, naši največji kulturni instituciji, so dosedanji direktorici Uršuli Cetinski, ki ji mandat poteče 14. oktobra, očitali domnevne slabe odnose v hiši in druge nepravilnosti. Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, so na razpis prispele štiri prijave, med imeni, ki so se pojavila v javnosti, pa so poleg Uršule Cetinski še Mara Ambrožič Verderber, zdajšnja direktorica Obalnih galerij Piran, Jure Novak, direktor Prešernovega gledališča Kranj, in Žiga Predan, direktor festivala Spider in predsednik društva Pekinpah.

Minstrica za kulturo in koordinatroka Levice Asta Vrečko ni izvedla kadrovskega cunamija kot njeni predhodniki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Uršula Cetinski je za Delo potrdila, da se je prijavila za tretji mandat generalne direktorice, ker se je, kot je zapisala, Cankarjevemu domu v zadnjih desetih letih na vseh področjih zgodilo ogromno dobrega in pomembnega. »Varno sem ga pripeljala tudi skozi ekstremno zahtevno dveletno obdobje pandemije. Glavni razlog za prijavo pa je moja močna vizija za prihodnost, tako programska kot poslovna ...«.

Da se je prijavil na razpis, nam je v telefonskem pogovoru potrdil tudi Žiga Predan, medtem ko Jure Novak in Mara Ambrožič Verderber morebitne kandidature nista želela komentirati.

Od nastopa funkcije ministrice za kulturo Aste Vrečko so se pomembnejše menjave zgodile v svetu Javne agencije za knjigo, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter v Narodnem muzeju Slovenije, odmevna je bila odločitev za ustanovitev Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki je nastal iz združitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve.