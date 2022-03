Kolektivna muzejska vaja predramila avantgardiste

Obalne galerije Piran v depojih skrivajo izstopajočo zbirko slovenske in mednarodne likovne umetnosti, ki jo sestavlja skoraj 1100 del. Skoraj vsako leto iz te zbirke predstavijo javnosti majhen odstotek del, ki iz različnih razlogov vzbujajo pozornost. Tokrat so s »kolektivno muzejsko vajo«, torej s sodelovanjem petih kustosov, iz umetniškega fonda izbrali dela s socialnim in družbenopolitičnim nabojem za razstavo Panorama, ki je v Mestni galeriji Piran na ogled do ­konca maja.

Na ogled je delček avantgardnega slikarstva, ki je nagovorjalo tudi Piran.

V obsežnem fondu Obalnih galerij Piran so se dela znašla na različne načine, tudi zelo nekonvencionalne. Nekatera v galerijskem zavodu kupujejo načrtno, druga so ostala po razstavah (denimo po mednarodnih slikarskih simpozijih in delavnicah), tretja so iz različnih razlogov darovali umetniki ali zbiratelji. »Zbirka, ki jo delimo v več tematskih sklopov, pripoveduje o zgodovini sodobne umetnosti pri nas, prepleteni z osebnimi zgodbami in ustvarjanjem umetnikov. Hkrati priča, koliko je piranski galerijski zavod v skoraj polstoletnem obstoju vplival na razvoj in razumevanje sodobnega likovnega ustvarjanja ter kulturne dediščine v domačem in mednarodnem prostoru,« je pojasnila direktorica Mara Ambrožič Verderber.

Robert Watts: High-Tech Display, 1987, iz serije kolažev Flux Med, serigrafija na platnu Foto arhiv Obalnih galerij Piran

Naslov razstave (Panorama) kaže, da gre za pregled raznovrstnih avtorjev, ki ustvarjajo v različnih tehnikah in okoljih, pripadajo tudi različnim slogom in trendom sodobnega slikarstva, od bodyarta do poparta, od dunajskega akcionizma do italijanske transavantgarde, od gibanja Fluxus do Neue Slowenische Kunst, od zaskrbljenosti nad sodobnimi problemi do udrihanja po spodobnosti in obsodbe zlaganih vrednot. Veliko teh del je bilo že razstavljenih v Piranu ali Kopru in šele po več desetletjih spet blestijo v galerijskih lučeh, druga so razstavljena prvič.

V zbirki piranske galerije

več kot 1100 del

Iz zbirke Sodobna slovenska likovna umetnost po letu 1976, ki jo je zasnoval dolgoletni kustos Andrej Medved in v kateri je trenutno 73 del, sta predstavljena predvsem Metka Krašovec z delom Angel, ki je nekje na prelomu njenih dveh ustvarjalnih faz, in kolektiv Irwin z ves čas aktualnim delom Malevič med obema vojnama. Iz zbirke Mednarodni slikarski ekstempore Piran (trenutno 226 del) je predstavljen kolaž Plaža Avgusta Černigoja iz leta 1966, na katerem je v slogu poparta zlepil podobe manekenke, reklame za gel za lase, raztrgano podobo Pirana in krohotajočega se nekdanjega kitajskega predsednika Džov Enlaja.

Hermann Nitsch: Zadnja večerja, 1983, serigrafija na platnu Foto arhiv Obalnih galerij Piran

Posebej izstopa velik sitotisk na platnu Zadnja večerja dunajskega akcionista Hermanna Nitscha, ki se navezuje na Leonardovo fresko, vendar jo tudi tukaj (eno od redkih umetnikovih del v Sloveniji) preinterpretira kot nekakšen orgiastični obred z bogoskrunskim pridihom. Nitsch se je znašel v zares posebni zbirki Laboratorij avantgarde Francesco Conz, ki jo je italijanski zbiratelj Francesco Conz podaril piranski galeriji in v kateri je dvajset del. V njej so tudi dela ameriškega umetnika Roberta Wattsa, ki je po popartu postal utemeljitelj gibanja Fluxus. Watts je pred 23 leti razstav­ljal v Piranu, tokrat pa v Mestni galeriji Piran visijo njegovi trije kolaži iz ironične, seksualne in politično nič kaj korektne serije Flux Med.

Irwin: Malevič med obema vojnama, 1998, olje na lesu in svetlobna projekcija Foto arhiv Obalnih galerij Piran

V depojih Obalnih galerij Piran je tudi italijanski transavantgardist Mimmo Paladino, ki se tokrat predstavlja z delom Rabanus Maurus – De Universo iz leta 2003. Gre za grafiko iz italijanske zasebne zbirke v tehnikah akvaforte in akvatinta ter aplikacijo na japonskem papirju. Iz zbirke Meduza (v njej je zdaj 142 del, gre pa za dela, ki so zapuščina ali donacije ob dosedanjih razstavah) je eden od pionirjev bodyarta in ustanovitelj dunajskega akcionizma Günter Brus z risbo Vabimo vas. Z njo je avtor (ki se je pogosto loteval tematike smrti in spolnosti) leta 1983 narisal letak, vabilo na lastno samostojno razstavo v koprski galeriji Meduza.

Senca maršala Tita

Zbirka Obalnih galerij je impresivna in na trenutke nenavadna, saj v Piranu hranijo tudi nekatera dela, ki niso last galerijskega zavoda. Med drugim so v njej štiri dela iz serije kolažev Anne in Patricka Poiriera (Nesreča, Vojna, Superforma in Katastrofa). Gre za zbirko, ki je namenjena sarajevski pediatrični kliniki. Izstopa tudi osem fotografij Johna Phillipsa, nekdanjega fotoreporterja revij Life in Magazin, za slednjo je kot vojni fotograf dokumentiral dogajanje v drugi svetovni vojni v Evropi (tudi Jugoslaviji) in po njej.

John Phillips: Tito igra šah, 1944, črno-bela fotografija Foto John Phillips

Ker je pogosto portretiral predsednika Josipa Broza, so mu pravili, da je senca maršala Tita. Ujel je izbrane trenutke zgodovine ter jih ovekovečil v prelomnem času, s perspektive znanih in neznanih ljudi. Phillips je razstavljal v Mestni galeriji Piran leta 1995, ob 50. obletnici zmage nad nacizmom, in tedaj ga je predsednik Milan Kučan odlikoval s častnim znakom svobode. V Obalnih galerijah imajo v zbirki fotografij (536 jih je) približno sto Phillipsovih.

Christo in Jeanne Claude: Zaviti Reichstag, Berlin, 1995, instalacija, barvna fotografija Foto arhiv Obalnih galerij Piran

Christo in Jeanne Claude sta v šestdesetih letih slovela po monumentalnih instalacijah in ovijanjih velikih spomenikov. Na razstavi je na ogled njun Zaviti Reichstag iz leta 1995 in Dežniki (Parazoli) v japonskem in ameriškem okolju iz leta 1991. Iz zbirke Primorski likovni umetniki (76 del) so kustosi izbrali plastiko Bratstvo istrskega kiparja Janeza Lenassija, vanjo bodo dodali tudi sliko Hyper Abstraction sets koprskega umetnika Emila Memona. Iz zbirke keramike (19 del) je keramika Talilni boršč hrvaškega kiparja Mladena Ivančića, s katero je umetnik z ukrajinsko narodno jedjo vizionarsko in simbolično nadomestil »talilni lonec«.

Christo: Parazoli (Japonska – ZDA), 1991, barvna fotografija Foto arhiv Obalnih galerij Piran

Mara Ambrožič Verderber je povedala, da bo takšna strokovna prevetritev piranskih likovnih zbirk in vrednotenje njihovih likovnih del odslej redno v razstavnem programu in bodo najmanj eno od 25 do 30 razstav, kolikor jih v povprečju Obalne galerije Piran pripravijo na leto, namenili različnim izborom iz zbirk. Upajo, da bodo še letos našli rešitev, s katero naj bi dolgoročno uredili prostorsko stisko depoja za tehnično zahtevno hranjenje likovne in muzejske dediščine, kar galerijski in muzejski delavci v Istri zaman zahtevajo že desetletja.