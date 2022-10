Kopalke, ki jih je čuval službeni pes

V nadaljevanju preberite:

Ko so leta 1964 v britanski Nacio­nalni galeriji kupili eno od različic slavnih Velikih­ kopalk Paula Cézanna, so za platno odšteli 475.000 funtov, kar bi bilo danes vredno okrog 8 milijonov evrov in se je takrat zdelo škandalozna vsota. Zdaj so Les Grandes Baigneuses osrednje delo na največji britanski razstavi Cézannovih del po četrt stoletja, ki so jo včeraj odprli v galeriji Tate Modern v Londonu.