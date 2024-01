Kraljica, ki najbrž ne bo odšla domov

V nadaljevanju preberite:

Iz dražbene hiše Sotheby's so sporočili, da z napovedane dražbe starih mojstrov 1. februarja v New Yorku začasno umikajo Velázquezov portret Izabele Burbonske, španske in portugalske kraljice, prve žene Filipa IV. Ocenjujejo, da bi delo lahko doseglo ceno, višjo od 32 milijonov evrov, z dražbe so ga umaknili zaradi »še zmeraj trajajočih pogovorov med prodajalci«, zasebnim družinskim skladom iz ZDA, ki ima delo v lasti od leta 1978.