Med pohorskimi gozdovi in Parizom

V medijih se mariborski slikar pojavlja predvsem kot udeleženec in dobitnik nagrad na razstavah v Parizu, in sicer tako na Salonu francoskih umetnikov kot na Jesenskem salonu in Salonu lepih umetnosti v Louvru. Prvič je na salonih, ki so odprtega tipa, žirijo prepričal leta 2014, na Jesenskem salonu s sliko Zimsko jutro, odtlej je na te selekcionirane pariške razstave redno vabljen. Leta 2015 je sodeloval na Salonu francoskih umetnikov v Grand Palais, dve leti kasneje pa še na skupinski razstavi Projektna soba v galeriji Bruno Massa v New Yorku. Leta 2019 je za sliko Pomlad v gorah v okviru Salona lepih umetnosti v pariškem Carrousel du Louvre prejel nagrado Eugena Boudina za krajinarstvo, leto pozneje pa nagrado mention, spet na Salonu francoskih umetnikov v Grand Palais.