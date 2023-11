Mediteran postaja prostor potapljajočih se sanj

V nadaljevanju preberite:

Morda so umetniški »bogovi« z ognjem kaznovali akademskega slikarja Aleša Sedmaka, ker si je privoščil ustvarjanje s sončnimi žarki. Svoje izstopajoče delo Koža spomina je upodobil s posebno tehniko, potem ko je opazil, da sončna svetloba na določeni emulziji na platnu požira barvo in ga podobno kot svetloba na filmskem negativu spreminja v belo. Zato si je pomagal tako, da je premazano platno načrtno več mesecev izpostavljal žarkom in z njihovo pomočjo izdelal nekaj sublimnega, nekaj, kar lovi sanjske podobe na platno.