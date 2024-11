Murski Soboti je prinesel slog velemesta

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska Equrna je prvič prizorišče samostojne razstave pomembnega sooblikovalca umet­nosti modernizma Prekmurja, čeprav je v času življenja – umrl je leta 2020 – redno razstavljal tudi drugod po Sloveniji in širše. Največkrat navedena posebnost Franca Mesariča je bil svojevrsten pristop k slikarskemu hiperrealizmu izpred približno polovice stoletja, kar je pri nas redkost. Izbor v Equrni omogoča tudi vpogled v njegovo širšo kariero, v kateri je izoblikoval presenetljivo raznovrstne izraze.

V Equrni si običajno pozoren, ali je ob katerem razstavljenem delu diskretno nalepljena majhna nalepka v obliki rdečega kroga, kar pomeni, da je delo prodano. Equrna, sprva trajna delovna skupnost mladih slikarjev, kiparjev in teoretikov, je že dolgo zasebna prodajna galerija, ki je najbolj dejavna na področju primarnega umetnostnega trga, predvsem prodaj del živečih umet­nikov, ki tako kot galeristi še plačujejo mesečne položnice.

Tokrat je drugače. Na ogled so muzealizirani izdelki pokojnega ustvarjalca, čigar opus je trdno umeščen v okvir slovenske vizualne umetnosti nekaj več kot zadnjih petdeset let. Nase je opozoril že v mladih letih, znan pa je postal predvsem po lastnem pristopu k popartu in fotorealizmu oziroma hiperrealizmu. Velja za enega od prvih hiperrealistov na območju Slovenije in nekdanje Jugoslavije.