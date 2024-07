Pariz pripravljen, a Parižanov tam ne bo

V nadaljevanju preberite tudi:

Z olimpijskimi igrami tik pred vrati je francoska prestolnica v nizkem startu. Mnoge tribune že stojijo, večina prizorišč je ograjenih in nedostopnih za javnost, med njimi tudi trg Concorde. Izložbe so zapolnjene s plišastimi frigijskimi čepicami, ki so maskota letošnjih iger, Eifflov stolp in Slavolok zmage pa sta že opremljena s simbolnimi krogi. Od začetka julija se v Parizu vse vrti okoli olimpijskih iger.