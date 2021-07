V nadaljevanju preberite:

Samorog, simbol čistosti, ki prežene demone in ga v krščanski ikonografiji lahko ukroti le devica – vemo, katera –, v družbi upodobitev malega Kristusa, ki se veseli dojenja, in vizualizacij Jezusovih ran v formi krvavečih ženskih rodil. Podob vulv, ki so abstrahirane v klasični formi mandorle, a dovolj konkretne, da pred obiskovalca razstave postavijo neizbežen vprašaj. Brez razlage; ozadje mora razbrati sam.



Kar slikarka Maja Šubic pod sposojenim naslovom Nevarna razmerja predstavlja v nekdanji špitalski cerkvi sv. Duha v Krškem, bi večina najbrž uvrstila na bogokletni ustvarjalni pol, a gre za​ obujanje realnih katoliških ikonografskih vzorcev slikarke, ki je naslikala že toliko pravovernih svetnikov, da si je slejkoprej že prislužila kak odpustek.