Potreba po puščanju odtisa

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) se bosta danes odprli retrospektivna razstava Srečanje. Dotik in odtis. Adriene Šimotove, ene od najznamenitejših osebnosti češke vizualne umetnosti, in skupinska razstava Tehnometrija odtisa, ki sopostavlja dela Mirana Blažka, Vadima Fiškina, Vladimirja Freliha, Domagoja Sušca in Doriana Trepića.