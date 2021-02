Pripadnost narodu in zgodovini

V nadaljevanju preberite:



- Dela Gašperja Kunšiča (1992) z vplivi socialističnega realizma, ljudske umetnosti, oglaševanja in arhitekture preizprašujejo konstrukte kolektivne zgodovine in nacionalne identitete.



- Kunšič, ki trenutno živi in deluje med Ljubljano in Dunajem, odpira tudi vprašanja pripadnosti, nacionalne identitete, domovine in doma, »estetiko političnih režimov in ideologij« pa banalizira in ironizira (največkrat tako, da jo »prekrije s plastjo okrasja«).



- Ob tem Kunšič likovno produkcijo mlajših generacij ocenjuje kot »izrazito raznovrstno, saj sega od tradicionalnih do novomedijskih pristopov. Predvsem pa spoštujem vztrajnost mladih umetnikov v tem negotovem poklicu in si hkrati želim stabilnejšega financiranja umetniške produkcije.«