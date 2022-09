Prostori prehoda, prostori minevanja

V nadaljevanju preberite:

Kot poudarja Fernanda Prado Verčič, ob lanskem festivalskem začetku »še nismo imeli nobenih sredstev, vsi smo delali prostovoljno, ob tem pa nismo vedeli, kaj pravzaprav pričakovati oziroma, kakšni bodo odzivi tako fotografske kot lokalne skupnosti. Prvo leto je bilo tako na neki način poskusno, a izkazalo se je za izredno uspešno«. To do neke mere pripisuje tudi dejstvu, da prihaja iz Brazilije, saj je »moja realnost v Latinski Ameriki povsem drugačna kot moja evropska realnost. Za večino prebivalcev Latinske Amerike je življenje precej težko, in tudi sama prihajam iz revnejše družine, kar me je na neki način prisililo, da sem vztrajna, iznajdljiva in kreativna tudi v – oziroma prav zaradi – odsotnosti sredstev«.