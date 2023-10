Prvi celoviti pregled umetnikovega opusa

V nadaljevanju preberite:

Na razstavi kiparja, ki je nedvomno najbolj znan po Prešernovem spomeniku v Ljubljani, si je mogoče ogledati sedeminpetdeset del v marmorju, bronu, mavcu in glini, arhivske biografske izpise in podatke o njegovem šolanju, življenju in delu. Na njegova zgodnja dela je vplivala usmeritev dunajske akademije in takrat tam preferirana baročna tradicija, klasicizem, poznoantično in renesančno izročilo, v poznejših letih je ustvaril dela podobne sugestivne sproščenosti predvsem v značilni žanrski ­figuraliki. Za drobno plastiko iz žgane gline in zgodnje akte so značilne lahkotna razgibana kompozicija, domiselnost in spretna obdelava.