Prvič po letu 1976 na ogled opus velikega figuralika, pionirja restavratorstva

Retrospektive umetnikov iz ­starejših obdobij so praviloma­ zgolj pregledne razstave, ob katerih so sicer predstavljene­ nekatere nove interpretacije,­ posebnega presežka v smislu­ odkrivanja novih del pa je malo. Velika retrospektiva slikarja, grafika in restavratorja Mateja Sternena v Narodni galeriji je v tem pogledu izjema, saj so v okviru projekta, ki ga je pripravil Andrej Smrekar, ­evidentirali še skoraj sto njegovih del. Za avtorja razstave in ekipo Narodne galerije torej veliko raziskovalnega dela, kot je dejal Smrekar, razstava prinaša nova spoznanja o Sternenovem delu, opozarja na nerešena vprašanja njegovega opusa ter z množico umetnin in podatkov na enem mestu prispeva k drugačnim interpretacijam umetnikovega ustvarjanja.