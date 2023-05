Navdihujoč neposredni stik z umetnino

V nadaljevanju preberite:

»Epco Runia, kustos razstave in vodja kustosov v Muzeju Rembrandtova hiša, nam je dal navodilo: Rembrandtove jedkanice poglejte od blizu, odprl se vam bo nov svet,« je razstavo mojstrovih grafik pospremila direktorica Narodne galerije ­Barbara Jaki. »Vsekakor nas vse, kar vemo o tako pomembnem umetniku, napeljuje na določena sklepanja, 'nedolžnega' pogleda ni. Zaznamovan je z našimi izkušnjami, znanjem, strokovnimi in osebnimi pogledi. Pa vendar, v Rembrandtovem primeru bolj kot strahospoštovanje razstava vzbuja vse kaj drugega: veselje ob srečanju z originalom, začudenje nad genialnostjo rabe grafične tehnike, občudovanje … Neposredni stik z umetnino je vedno navdihujoč. Drugače kot prefinjena in elegantno hladna Rafaelova ali razkošna Rubensova dela so Rembrandtova vedno bila čustveno neposredna, to je umetnost, ki nagovarja vsakega izmed nas,« je poudarila.