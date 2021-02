Razkrivanje odvečnosti

V nadaljevanju preberite:



- Jenny Brosinski (Celle, 1984) velja za eno od vidnejših predstavnic evropskega sodobnega slikarstva, svoja dela pa opisuje kot neo­ekspresionistični minimalizem.



- Umetnica, ki razstavlja tako v Evropi kot v ZDA, Avstraliji in Aziji, z reduktivističnim pristopom in uporabo na videz nenavadnih materialov (detergent, bombaž, zemlja) odpira vprašanja o naravi slikarske prakse, vlogi slikarja in recepcijski estetiki.



- »Vselej me je zanimalo predvsem ustvarjanje svobode in razčlenjevanje ter poenostavljanje kompleksnosti na njene najosnovnejše delce,« pravi Jenny Brosinski.