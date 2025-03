V nadaljevanju preberite:

To ni razstava o palmah, pravita­ kuratorja Markus Waitschacher in Jure Kirbiš. Toda razstavni prostori – UGM Kabinet in Bazen, Sodni stolp in Kripta (Minoriti) – so polni palm. O čem torej je razstava in kaj vse lahko danes predstavlja simbol palme?