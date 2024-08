V nadaljevanju preberite:

Projektu Nucleo uspeva predstaviti modernistična poglavja, ki so še vedno v senci evropskih in ameriških, čeprav so številna dela nedvomno vrhunska in daleč od praznega epigonstva, še manj gre le za zakasnele modernistične odmeve, ki bi bili povezani zgolj s kolonialnimi vplivi.