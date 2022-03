Srhljiva groteska z noto upanja

V nadaljevanju preberite:

Po besedah Nine Jeza smo med pandemijo zabredli v siva močvirja intelektualnega kvaziprestiža družbenih omrežij. »Sodobne pošasti za pranje možganov so nadomestile psihopate, institucionalizirane norce in nadomestne morilce ter s socialnimi mrežami in dostopnostjo vsakovrstnih informacij docela zabrisale mejo med znanostjo, dejstvi ter fikcijo. Včeraj covid-19, danes vojna, kaj nas čaka jutri, se sliši apokaliptično, razstava pa temelji tudi na predstavitvah absurda in obče grotesknosti v svetu pošasti, prikazni in demonov, v občutju neke abstraktne, a zato nič manj resnične nočne more,« je poudarila.