Strogo nadzorovani izbruh nacističnega realizma

Obdobje od leta 1934 do anšlusa, priključitve Avstrije k Hitlerjevi Nemčiji spomladi 1938, je bilo obdobje avstrofašizma, avtoritarnega sistema, ki je temeljil na političnem katolištvu in bil pod velikim ideološkim vplivom italijanskega fašizma. Avstrijski monarhisti, klerikalci in drugi konservativci so pred tem v oboroženem spopadu zmagali, odstranili socialdemokrate kot največje politične tekmece in vzpostavili avtokratsko vladavino. Takoj so tudi prepovedali nacionalsocialistično stranko, zagovornico združitve z Nemčijo, ki je takrat že bila Hitlerjeva (konec januarja 1933 je postal nemški kancler). Zgodovinarji so šele pred kratkim prvič znanstveno obdelali obsežen arhiv Zbornice likovnih umetnosti rajha. V njej so med drugim osebni akti okoli 3000 umetnikov iz Avstrije. O razmerah, v katerih so delovali, do 24. aprila govori razstava Na liniji nacionalsocialistične politike na Dunaju v Muzeju Dunaja.