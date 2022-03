Umetnik, alergičen na diktaturo in nečloveškost

V nadaljevanju preberite:

Ai Weiwei: V iskanju humanosti so v dunajski Albertini Modern naslovili retrospektivo enega največjih in družbeno najbolj angažiranih umetnikov sodobnega časa. Na razstavi, ki jo odpirajo jutri in bo na ogled do 4. septembra, je 144 Ai Weiweievih del, eden prvih eksponatov, ki jih vidimo, je kolo, ki leži na tleh z deli okoli njega. Videti je, kot da ga je povozil tank, s čimer spomni na proteste na pekinškem Trgu nebeškega miru leta 1989, ki jih je kitajska oblast brutalno zatrla.

Dan pred odprtjem razstave smo se v Albertini Modern srečali z Ai Weiweijem. Številni novinarji so prišli predvsem zato, da bi slišali, kaj si kitajski umetnik, znani kritik avtoritarnih sistemov, misli o vojni v Ukrajini in razmerah na Kitajskem.