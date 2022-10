Umrl je starosta francoskih slikarjev, mojster črnine Pierre Soulages

V starosti 102 let je umrl priznani francoski umetnik Pierre Soulages, ki je veljal za mojstra črnine. Za slikarja, grafika in kiparja je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP »obstajala samo ena barva – črna in vse življenje je raziskoval svetlobo v njej«. Novico o umetnikovi smrti je za AFP potrdil njegov prijatelj Alfred Pacquement.

»Obožujem avtoriteto črne barve, njeno strogost, očitnost in radikalnost,« je nekoč dejal slikar, ki je bil tudi sicer vedno oblečen v črno. »To je zelo dejavna barva. Ko jo postaviš ob drugo temno barvo, zasveti,« je leta 2019 povedal v intervjuju za AFP.

Istega leta so se umetniku z retrospektivo poklonili v muzeju Louvre v Parizu, kjer so na ogled postavili 20 del iz opusa več kot 1700 platen, ki jih je ustvaril v svoji dolgi karieri. To je bila ena redkih razstav, s katerimi se je Louvre tedaj poklonil še živečemu umetniku.

FOTO: Gabriel Bouys/AFP



Eden najbolj cenjenih v Franciji

Soulages velja za enega najbolj cenjenih francoskih umetnikov. Enega od njegovih platen so prav tako leta 2019 na dražbi prodali za 9,6 milijona evrov. Njegove slike so na mednarodni ravni manj prepoznavne kot v Franciji, pa vendar kar okoli 230 njegovih del hrani več kot 100 muzejev po vsem svetu, vključno z Guggenheimom v New Yorku in Tate Modern v Londonu. Obenem je bil prvi živeči slikar, ki je kdajkoli razstavljal v muzeju Ermitage v Sankt Peterburgu.

Dolgo je veljal za starosto med francoskimi slikarji. Rodil se je leta 1919 v Rodezu na jugu Francije, kjer zdaj stoji muzej, posvečen njegovemu delu. Nad črno se je navduševal že v otroštvu. Svoja prva dela je prikazal kmalu po drugi svetovni vojni, in sicer leta 1947. Leta 1954, star 33 let, je razstavljal na prestižnem beneškem bienalu sodobne umetnosti, dve leti pozneje pa je imel prvo samostojno razstavo v New Yorku.

V Sloveniji je v novejšem obdobju s svojimi monokromnimi platni leta 2008 sodeloval na razstavi francoskih umetnikov v koprski Galeriji Loža. Tedaj so v Obalnih galerijah Piran njegova dela pridobili neposredno v sodelovanju z njim, v sodelovanju z Muzejem moderne umetnosti v francoskem Saint-Étiennu pa so predstavili tudi že pokojne Yvesa Kleina, Hansa Hartunga in Jeana Dubuffeta.

Že na 3. grafičnem bienalu v Ljubljani leta 1959 pa mu je žirija dodelila veliko premijo. Tako se je ob naslednji izdaji leta 1961 v ljubljanski Moderni galeriji predstavil tudi samostojno, z izborom jedkanic.