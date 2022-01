V zagovor postopnega plastenja

V nadaljevanju preberite:

V prostorih Ravnikar Gallery­ bodo jutri odprli samostojno razstavo ene od vidnih umetnic mlajše generacije, katere risarski postopki so zapleteni in dolgotrajni, zahtevne kompozicije, v katerih prednjači figuralika, pa nasičene z detajli, ki ponujajo raznolike, razslojene interpretacije ter zahtevajo pozorno branje. Helena Tahir (1992), ki je končala dodiplomski študij grafike in podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, bistvo umetniškega dela razume v čutni zaznavi, v gledalčevi lastni komunikaciji s podobo, ki v sugestivnosti omogoča ne le doživetja, temveč tudi uvide.