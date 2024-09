Samira Badran: Vsako delovanje ima tudi dimenzijo političnega

V nadaljevanju preberite:

Pri predstavitvi palestinske umetnosti je pomembno tudi to, da imamo palestinske kustose in kuratorje, ki jih v preteklosti ni bilo. Zato smo bili odvisni od drugih, zlasti evropskih kuratorjev, ki niso imeli širšega in globljega vpogleda v našo ustvarjalnost in so ravnali po lastnih preferencah«, je poudarila Samira Badran, ki se je na festivalu StopTrik v Mariboru predstavila z animiranim filmom Spomin na deželo.