Zahteva po odstopu ali razrešitvi direktorja Moderne galerije

V nadaljevanju preberite:

Zaposleni Moderne galerije so na vlado in ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovili zahtevo po odstopu oziroma razrešitvi direktorja, saj naj bi ta z »nevestnim in nepravilnim delom« javnemu zavodu »večjo škodo ter hujše motnje pri opravljanju njegove dejavnosti«.

Ob tem naj bi Aleš Vaupotič s svojimi neustreznimi ravnanji deloval tudi v škodo zaposlenih, še navaja zahteva, pod katero se podpisuje 27 zaposlenih (torej 79,4 odstotkov vseh zaposlenih), utemeljitve pa si sledijo v treh sklopih – nekompetentno strokovno vodenje javnega zavoda, nekompetentno upravno vodenje javnega zavoda ter neprimeren odnos do zaposlenih.

»Ko sem bil lanskega aprila imenovan na mesto direktorja Moderne galerije, sem se zavedal, da spremembe praviloma prinašajo odpor. Osebno me zelo žalosti, da podpisniki vložene zahteve niso izbrali možnosti neposrednega dialoga,« je v odziv na zahtevo po odstopu dejal Aleš Vaupotič, ki odstopiti ne namerava.