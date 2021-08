Zapleten odnos med fotografsko in arhivsko prakso

V nadaljevanju preberite:



Priznana mednarodna fotografska revija Foam, ki jo trikrat letno izdaja fotografski muzej Foam Fotografiemuseum Amsterdam in ki združuje tako uveljavljene kot tudi še neznane fotografinje in fotografe, je bogatejša za številko, ki pod naslovom Histories preizprašuje vrednotenje in vpliv arhivov. »Arhivi so strašansko zapletene entitete, saj je izgradnja arhivov zlahka podvržena kuriranju, uprizarjanju, brisanju in manipulaciji zgodovine«, so v uvodu 59. številke zapisali uredniki. Ob tem kuratorka Hana Čeferin dodaja, da se je revija Foam, ki je »kultni status dosegla s privlačnim oblikovanjem, raznolikim izborom avtorjev in piscev ter naslavljanjem vseh bralskih skupin«, uveljavila kot »morda najbolj popularna revija, namenjena izključno fotografiji.«