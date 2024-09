Zaporna kazen za aktivistki, ki sta z juho polili van Goghove Sončnice

Zaradi incidenta, ki se je leta 2022 zgodil v londonski Narodni galeriji, bosta okoljski aktivistki Phoebe Plummer in Anna Holland obsojeni na dve leti oziroma dvajset mesecev zaporne kazni, poroča spletna stran mesečnika The Art Newspaper. Članici aktivistične skupine Just Stop Oil sta zalučali paradižnikovo juho v sliko Sončnice (1888) Vincenta van Gogha.

Aktivistki so na londonskem sodišču že julija letos spoznali za krivi kaznivega dejanja poškodovanja umetnine, potem ko sta poškropili eno najbolj znanih slik na svetu. »Nista imeli pravice, da to storita Sončnicam,« je dejal sodnik Christopher Hehir in poudaril, da bi bil zaradi njune akcije ta »kulturni zaklad« lahko »resno poškodovan ali celo uničen«.

Ko je Plummerjeeva pokleknila pred sliko, je rekla: »Ali vas bolj skrbi zaščita slike ali zaščita našega planeta in ljudi? Kriza življenjskih stroškov je del krize stroškov nafte.«

Tiskovni predstavnik Narodne galerije je takrat povedal, da je okvir nekoliko poškodovan, vendar je slika nepoškodovana. Medtem je več kot sto umetnikov, kustosov in umetnostnih zgodovinarjev v protestnem pismu zaprosilo, naj jima prihranijo zaporno kazen. »Ključno je, da sta vedeli, da je slika zaščitena pred juho s trdno stekleno šipo. Njihov ikonoklazem je bil začasen.«