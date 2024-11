Na popotovanje po Levstikovi poti več kot 15.000 pohodnikov

Na današnje 38. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža se je po oceni organizatorja in policije podalo več kot 15.000 pohodnikov. K dobremu obisku je pripomoglo lepo vreme, na dvajsetih točkah ob poti so se pohodniki lahko okrepčali tudi s svežimi domačimi dobrotami.

Pohodniki so hodili po suhi poti, je povedal predstavnik organizatorjev Rudi Bregar, ki ocenjuje, da se je letošnjega popotovanja udeležilo skoraj še enkrat toliko pohodnikov kot lani.

»Ko so pohodniki zjutraj krenili na pot, je bila megla, sredi dneva pa je posijalo sonce,« je povedal. Na poti so se lahko okrepčali tudi s potico, zaseko, klobaso, »tenstanim« krompirjem, palačinkami in drugimi svežimi dobrotami, ki so jih pripravili domačini. Pohod je spremljal tudi bogat kulturni program, ki so ga pripravile občine Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje,« je dodal Bregar.

Po dežju in blatu na Martinovo na Čatež. FOTO: Bojan Rajšek

Pot, dolga 22 kilometrov, je najprej vodila čez Slatno in Jelšo do Liberge in naprej do Preske, kjer se je razcepila na severno in južno. Severna je vodila prek Grmad skozi Gobnik do Moravč in cilja na Čatežu, južna, ki je nekoliko lažja in slikovitejša, pa prek Ježnega vrha, Primskovega in Razbor do cilja na Čatežu.

Množičneje že vse od leta 1987

Pohodniki, ki so se pohoda udeležili večkrat, so prejeli posebna spominska priznanja in značke. Na zaključni prireditvi na čateškem vaškem trgu je zbrane nagovorila ministrica za kulturo Asta Vrečko, častni gost pa je bil pesnik in literarni urednik Ivan Gregorčič.

Zabava na Čatežu vedno traja pozno v noč. FOTO: Gašper Mlakar

Zgodovina Levstikove poti sega v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je po njej s svojimi študenti začel hoditi profesor Anton Slodnjak. Njegovo delo je nadaljeval profesor Matjaž Kmecl, danes pa s študenti hodi profesor Miran Hladnik. Kmecl je pred dobrimi tremi desetletji pomagal z nasveti pri določanju, označevanju in idejni zasnovi Levstikove poti, po kateri se zdaj več kot 30 let vsako drugo novembrsko soboto odpravljajo številni pohodniki iz Slovenije in tujine.

Pohod po Levstikovi poti so množičneje začeli pripravljati leta 1987, ko se je na pot odpravilo nekaj manj kot 400 popotnikov iz vse Slovenije. Lani se ga je udeležilo 7000 ljudi.