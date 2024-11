Na Martinovo soboto se bodo spomnili tudi Levstika

Turistično društvo Čatež jutri na cilju Levstikovega 38. pohoda od Litije do Čateža prireja celodnevno prireditev, imenovano Razhodnja. V kulturnem programu bo sodelovalo več kot sto ustvarjalcev iz litijske, šmarske in trebanjske občine. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše. Slavnostna govornica na prireditvi bo ministrica za kulturo Asta Vrečko, častni gost pa pesnik in literarni urednik Ivan Gregorčič.

Najmlajši se bodo seznanili z junakom Levstikove pravljice, starejši bodo lahko okušali cviček. Na Čatežu bodo vsi Martini in Martine prejeli darilo. Slavnostna govornica na Razhodnji bo kulturna ministrica Asta Vrečko.

Organizatorji so napovedali, da bo jutrišnja Razhodnja, na kateri bodo praznovali god svetega Martina, ki iz mošta dela vino, potekala trajnostno. Na prizorišču bodo namreč ob opozorilu ministrstva za zdravje, da čezmerno pitje alkohola škodi zdravju, prvič spodbujali pokušino mladega vina iz kozarcev iz trde plastike, ki bodo na voljo samo ob plačilu kavcije.

Na osrednjem vaškem trgu na Čatežu bo živahno že v dopoldanskih urah. Ob 11. uri se bo začel Vidkov kotiček, ko se bodo najmlajši seznanili z junakom Levstikove pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico. Ob brezplačnem lovu na Vidkov zaklad in Krpanovem poligonu ekipe Top Gym bodo na voljo tudi jesenske ustvarjalnice ter ples s skupino RIT'M. Ob tem bo v Vidkovem kotičku udeležencem dogajanja in pohodnikom brezplačen čaj zagotavljala ekipa iz bližnjega centra šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica Čatež.

Levstikov pohod skozi Moravče. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Organizatorji so napovedali tudi vseslovensko srečanje Martinov in Martin. Z osebnim dokumentom, na katerem bo nedvoumno zapisano ime svetnika, bodo prejeli darilo. Po podatkih statističnega urada (Surs) v državi živi 8458 Martinov in 7223 Martin, skupaj jih je torej 15.681. »Žal se mi tako pomembnega srečanja ne bo uspelo udeležiti. Moje brate, njihove žene in njihove otroke bom peljal na izlet.

15.681 ljudem v Sloveniji je ime Martina ali Martin

To je moj prispevek k ohranjanju družinskih vezi,« je za Delo povedal Martin Golob, najbolj znani slovenski duhovnik, ki službuje v Grosupljem. V grosupeljski občini je tudi naselje Vino, v katerem živi okoli 160 prebivalcev. To je daleč naokoli edino območje, na katerem uspeva vinska trta. Po podatkih statističnega urada je v državi 22 ulic, ki imajo v imenu besedo vinograd.

Ministrica, Zvita feltna in cvičkova princesa

Na osrednji kulturni prireditvi Razhodnja, kar pomeni slovo, ko gostje spijejo kozarček ali dva, preden se razidejo – za prireditev na Čatežu to zagotovo ne velja –, bo zbranim spregovorila kulturna ministrica Asta Vrečko. Na Delovo vprašanje, kaj pisatelj Fran Levstik z literarnimi deli sporoča za današnji čas, je ministrica odgovorila, da je njegovo sporočilo o vrednotah in humanizmu posebno pomembno v sodobnem svetu, v katerem se medčloveški odnosi pogosto izgubljajo, pred očmi vsega sveta pa potekajo vojne in genocidi.

Asta Vrečko, ministrica za kulturo FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Levstik nas opominja, da sta kultura in literatura temelj naše identitete ter spodbujata družbeni napredek. Njegova dela pogosto obravnavajo teme nacionalne identitete, kulturne zavesti in pomena izobraževanja ter nas tako spodbujajo h kritičnemu mišljenju in empatiji,« je prepričana Asta Vrečko. Sledilo bo martinovanje s skupino Zvita feltna in cvičkovo princeso Blažko Ilovar.

Pisatelj Fran Levstik je davnega leta 1858 ustvaril potopisno-programski spis Popotovanje od Litije do Čateža. Ker je hodil na martinovo, zdaj že skoraj štirideset let v organizaciji zavoda Levstikova pot poteka pohod vsako drugo soboto novembra. Pohodnikom sta na voljo dve trasi.

Tradicionalno družabno srečanje pri Bojčevi zidanici na Gobniku. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po severni je Levstik mimo hiše svoje nekdanje simpatije Tone Zidarjeve v Moravčah res hodil in se pred tem ustavil še na Gobniku, ki je tisti zgodovinski kraj, kjer so pisatelj Levstik in njegov prijatelj Radivoj ter stari Bojec v istoimenski zidanici modrovali o vinski letini. In južna trasa, ki pelje čez Gradišče pri Primskovem in bi pisatelj po njej menda tudi šel, če bi vedel, kako slikovita je.

Na obeh trasah bodo domačini na dvajsetih točkah ponujali dobrote. Pohodnike bodo s Čateža na Veliko Loko in v Trebnje ter v Šmartno pri Litiji in v Litijo vozili posebni avtobusi. Na prireditvi bo strogo prepovedano uporabljati brezpilotne letalnike.