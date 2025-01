Škofjo Loko tožili za 1,6 milijona evrov, sodišče tožbo zavrnilo

Kranjsko okrožno sodišče je v celoti zavrnilo odškodninski zahtevek podjetij Era in Evolta proti Občini Škofja Loka v višini 1,6 milijona evrov zaradi neizvedenega projekta trgovskega centra s tržnico v Kapucinskem predmestju. Predsednica sodišča Špela Jakopič je za STA pojasnila, da tožeča stran ni dokazala vzročne zveze med zatrjevano škodo in domnevno kršitvijo pogodbe.

Investitor naj bi bila družba za upravljanje, financiranje in storitve Era, kot lastnik zemljišč pa je bila vključena tudi družba za investicije in inženiring Evolta.

Odškodninska tožba, vložena leta 2018, se je nanašala na pogodbo iz leta 2010, v kateri se je občina zavezala zagotoviti priključek na glavno cesto, kar naj bi omogočilo gradnjo trgovskega centra. Tožniki so trdili, da zaradi neuresničitve te obveze projekta ni bilo mogoče realizirati. Gvido Omladič, ki je vodil podjetje Era, je dejal dal, da so želeli graditi takoj po podpisu pogodbe z občino leta 2010. V pogodbi je bilo določeno, da mora investitor poskrbeti za infrastrukturo znotraj območja, občina pa zunaj njega, vključno s priključkom na glavno cesto. Tega naj bi zgradili v okviru širšega projekta rekonstrukcije Kidričeve ceste. Vendar ta projekt, ki naj bi ga izvedla država, ni bil izpeljan.

Sodišče je danes ugotovilo, da tožeča stran ni dokazala vzročne zveze med zatrjevano škodo in domnevno kršitvijo pogodbe na strani občine ter da je zastoj nastal zaradi težav na strani investitorja.

Občina Škofja Loka je ves čas zavračala očitke, da je kršila pogodbo. Po besedah nekdanjega župana Mihe Ješeta je bila občina pripravljena urediti gradbeni uvoz, vendar je čakala na signal investitorja, ki naj bi projekt začel izvajati. Po njegovem mnenju je bil projekt že takrat negotov.

Kot je povedal nekdanji škofjeloški župan Igor Draksler, so nekateri posamezniki protestno onemogočali gradnjo na trasi ceste, ki je tako še danes takšna, kot je bila. Investitor pa se, kot zatrjujejo tožniki, zaradi nevarnosti, da priključek ne bi bil urejen in brez njega ne izdano uporabno dovoljenje, ni lotil gradnje trgovskega centra.

Na sodišču je Gvido Omladič, nekdanji direktor podjetja Era, vztrajal, da so imeli sredstva za izvedbo projekta zagotovljena in da je bil interes za prostore v novem centru velik. Kljub temu je sodišče ugotovilo, da so bili procesni in finančni razlogi na strani tožnikov ključni za neuresničitev projekta.

Odvetniki tožeče strani so že napovedali pritožbo na odločitev sodišča.