V Kranju bo sobota v znamenju dobrodelnosti in kulinarike

V sklopu Prešernega decembra, prazničnega dogajanja v mestnem jedru Kranja, bo v soboto potekalo dobrodelno kuhanje in bazar z izdelki kranjskih osnovnošolcev. Za kuhalnico bo poprijel tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, sicer tudi pobudnik projekta, na stojnicah pa bodo praznične izdelke ponujali učenke in učenci kranjskih šol, ki so se pridružili humanitarni akciji V Kranju dobro v srcu mislimo.

V okviru omenjenega humanitarnega projekta bo za dober namen na meniju domač ričet in golaž, dobri hrani pa bodo družbo delali osnovnošolci s svojo ponudbo ročno narejenih izdelkov. Zbrani prostovoljni prispevki za okusne obroke in unikatne izdelke bodo namenjeni družinam, ki so se znašle v stiski in potrebujejo pomoč.

Družine in posameznike, med katere bodo razdelili zbrane prostovoljne prispevke, so izbrali po predlogih OŠ Matija Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna Kranj ter CSD Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je izbrane starostnike predlagalo Društvo upokojencev Kranj.



Zgodbe družin v stiski, ki so nam jih posredovali iz Mestne občine Kranj, objavljamo tukaj:

»Mlada deklica je nameščena v stanovanjsko skupnost, saj starša nista sposobna skrbeti zanjo. Oba imata hude težave, ki ju ovirajo pri starševstvu. Deklica je ostala sama in nima nikogar od staršev, ki bi prispeval sredstva za njena oblačila, obutev ali igrače. Srčno upamo, da bi se za mlado deklico našla sredstva, ki bi ji omogočila lepšo in bolj ustvarjalno otroštvo.«

Štiričlanska družina s šolskim in predšolskim otrokom se je v zadnjih letih znašla v težki situaciji. Nerazumevanje med staršema, alkoholizem očeta in visoki dolgovi so v lanskem letu pripeljali do tega, da se je mama z otroki za nekaj mesecev preselila k babici. Vendar le do septembra, ko so se morali ponovno preseliti nazaj v k očetu. Druge možnosti niso imeli. Družina je tudi obravnavana na Centru za socialno delo, otroke pa zaradi psihosomatskih težav, ki so posledica neurejene družinske situacije, spremljajo v Dispanzerju za mentalno zdravje.«

»Družina s petimi otroki živi v neprofitnem občinskem stanovanju. Starša zaradi velikih stroškov razmišljata, da bi stanovanje vrnila in se preselila z družino nazaj v hišo moževih staršev na podeželje, kjer razmere za otroke niso dobre, saj bi bili otroci izpostavljeni alkoholizmu starega starša. Najstarejši otrok je v vzgojnem zavodu, ostali štirje živijo doma. Oče prejema minimalno plačo, mati je nezaposlena.«

»Ker je oče alkoholik, je mama s tremi otroki tik pred razvezo in išče možnost najema stanovanja. Otroci so stari 11, 8 in 5 let. Mama ima trenutno dve službi, da lahko vsaj približno preživlja otroke. Ena služba je v nočnem času in jo močno obremenjuje zaradi iskanja varstva za otroke in izčrpanosti čez dan. Mama ima dolgove zaradi kredita, ki sta ga z možem vzela nekaj let nazaj.«

»Starejša gospa je že dolga leta v pokoju. Zaposlena je bila v gradbenem podjetju, tako da dohodki niso bili visoki in tudi pokojnina je zelo nizka. Gospa živi v enosobnem stanovanju. Iz meseca v mesec težko shaja s stroški, ima tudi zdravstvene težave. Ko je bila mlajša, si je z dodatnimi deli pomagala in tako lažje preživela iz meseca v mesec. Zdaj pa dodatnih del zaradi zdravstvenih težav ne more več opravljati in res zelo težko preživi mesec.

Z donacijami nad največje stiske Družinam lahko vsak pomaga tudi tako, da na številko 1919 pošlje sporočilo KRANJ5 in tako prispeva pet evrov. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemach in T2. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani Mestne občine Kranj. Druga možnost je nakazilo na transakcijski račun Društva prijateljev mladine Kranj, odprt pri Delavski hranilnici, št. SI56 6100 0000 5487 540 s sklicem 500-21112022, ali na transakcijski račun ZPMS, odprt pri SKB banka, d. d., št. SI 56 0310 6100 1018 757, s sklicem SI00 07-245017. Humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo poteka do 31. decembra do polnoči.

»Gospa v pokoju živi v hiši, ki jo je zgradila, ko je bila še aktivna in v službi. Poleg redne službe je pred leti opravljala še honorarno popoldansko delo, kar pa je pustilo posledice na njenem zdravju. V hiši živi s sinom, ki je ločen in mora plačevati preživnino, tako da jima večkrat zmanjka denarja za poplačilo vseh položnic in nabavo kurilnega olja za ogrevanje. Težka stiska ju je pahnila na dno preživetja.«

»Bratec in sestrica, ki obiskujeta 7. razred, sta del sestavljene družine. Večinoma živita z mamo, ki ima težave z alkoholom. Družina se že vsa leta srečuje s precejšnjimi izzivi, ki jih prinašajo sestavljene družine, saj dogovarjanje obeh staršev glede vzgoje, šolskih obveznosti ni vedno enostavno. Slabša finančna situacija se pozna tudi na skromnih oblačilih otrok, družina težko shaja iz meseca v mesec.«

»Eden od 9-letnih dvojčkov ima odločbo in je opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok. Mati je samohranilka. Družinska situacija: do pred nekaj meseci je imel oče prepoved približevanja zaradi nasilja v družini ter psihičnega in ekonomskega nasilja, občasno tudi fizičnega nasilja in alkoholizma. Šola zaradi težke ekonomske situacije mame plačuje za oba otroka različne dneve dejavnosti in tabore. Mama je zaposlena, vendar je v hudi finančni stiski. Preživnine ne dobiva oz. zelo neredno.«

»Fantek, ki obiskuje 2. razred, živi skupaj z mamo v najemniškem stanovanju. Ta ima minimalno plačo. Skozi mesec se težko prebijeta in bi se z dodatno finančno pomočjo vsaj malo rešila dolgov ter mirno »preživela« mesec.«

»Enostarševska družina z dvema šoloobveznima otrokoma je v hudi finančni stiski. Mati se boji zaspati, saj se v paniki zbudi, ker jo skrbi, kako bo. Plačevati mora še hipotekarni kredit za hišo in kredit. Že nekaj časa zaradi vseh finančnih odhodkov opravlja dve službi, tudi nočno. Skrbi jo za otroka, za njihovo preživetje in stabilnost.«