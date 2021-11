Avstrijski »lockdown« turizmu zabil žebelj v krsto

V nadaljevanju preberite:

Če je še poleti med mestnimi hotelirji in turističnimi delavci vladal zmerni optimizem, se je vse to porušilo s poslabšanjem epidemioloških razmer pri nas. »Vsi svetovni mediji so namreč povzemali informacijo, da smo po številu okužb najslabši na svetu. Žebelj v krsto pa je zabil avstrijski 'lockdown', ki je povzročil množične odpovedi in zelo malo rezervacij za november in december. Tudi optimizem, da bomo letošnje leto zaključili pozitivno, se je takoj razblinil,« pravi Gregor Jamnik, prvi hotelir v državi in hkrati direktor hotela Slon.