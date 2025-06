Barjanka bo postala štiripasovna prometnica

V nadaljevanju preberite:

Barjanska cesta, ki velja za najkrajšo in najhitrejšo povezavo od avtocestnega obroča do središča mesta in je hkrati glavna južna mestna vpadnica, bo kmalu eno samo veliko gradbišče. Na magistratu namreč iščejo gradbince, ki bodo zdajšnjo dvopasovno cesto, ki je prometno zelo obremenjena, razširili v štiripasovnico. Uredili bodo tudi povezovalno cesto med Potjo na Rakovo jelšo, prek novega mostu čez potok Curnovec, in parkiriščem P + R Barje do novega »turbokrožišča« na Barjanski cesti.