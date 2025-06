Mark, Jakob, Filip, Ema, Mia, Julija

Starši so za novorojene dečke prvič doslej najpogosteje izbrali ime Mark, navaja Statistični urad republike Slovenije (Surs). Tako je bilo lani poimenovanih 205 (2,3 odstotka) lani rojenih fantkov. Mark je bil doslej najvišje uvrščen v letih 2017 in 2020 (na tretjem mestu), sicer pa se med prvo deseterico uvršča že od leta 2011.

Luka, ki je bilo najpogostejše ime 23 let in tudi še predlanskim, je med lani rojenimi zdrsnilo na četrto mesto (169 dečkov). Drugo najbolj priljubljeno ime je bilo Jakob, tretje Filip. Starši so lani dečkom dali 1385 različnih imen, 829 (60 odstotkov) jih je bilo izbranih za le enega novorojenčka.

Med novorojenkami pa jih je lani ponovno največ dobilo ime Ema. Tako so starši poimenovali 165 (2,1 odstotka) deklic. Med peterico najbolj priljubljenih dekliških imen za lanske novorojenke so še Mia, Julija, Hana in Zala. Imena so ista kot predlanskim, le vrstni red se je nekoliko spremenil. Med 1437 različnimi dekliškimi imeni jih je bilo unikatnih 890 (62 odstotkov).

V povprečju manj rojenih med koncem tedna

Na dan se je lani rodilo v povprečju 46 otrok (eden manj kot leto prej), pri čemer pa so precej odstopali konci tedna, saj je bilo rojstev takrat v povprečju okoli devet manj (37), medtem ko je bilo na običajni delovni dan (od ponedeljka do petka) rojenih povprečno 50 otrok. Največ se jih je rodilo v petek, 20. septembra (74), najmanj pa v nedeljo, 7. aprila (23).