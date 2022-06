Center znanosti bo dražji in zgrajen leto kasneje

V nadaljevanju preberite:

Na šolskem ministrstvu so še sredi marca lani napovedovali, da bo na območju med Barjansko in Riharjevo cesto ter Gradaščico prihodnje leto zaživel nov center znanosti. A se je gradnja zamaknila za dobro leto. »Z vidika priprave projektne dokumentacije se projekt ni zamaknil, se bo pa precej podaljšala časovnica izvedbe in zaključka projekta,« priznavajo na ministrstvu. Kdaj se bo torej gradnja sploh začela in kako državni projekti ostal brez EU sredstev.