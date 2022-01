Čez štiri leta končno do sodobne infekcijske klinike

V nadaljevanju preberite:

V načrt razvojnih programov za obdobje 2021 do 2024 je vlada decembra lani poleg Infekcijskega oddelka UKC Maribor uvrstila tudi infekcijsko kliniko ljubljanskega UKC. Ta je namreč prostorsko omejena, energetsko potratna in celo potresno nevarna, izbruh epidemije pa je razkril neustreznost bolniške infrastrukture. Stavba je bila namreč zgrajena pred 55 leti, gradnjo infekcijske klinike pa je spodbudila takratna epidemija otroške paralize med leti 1957 in 1958.