Domžale edine z županjo v okolici Ljubljane

Mestno občino Ljubljana obkroža 14 občin, od tega so Grosuplje, Ivančna Gorica in Litija po površini primerljivo velike z MOL, medtem ko je ostalih 11 manjših, nekatere med njimi, denimo Škofljica, Trzin, Mengeš in Dol pri Ljubljani, spadajo med najmanjše občine v Sloveniji. In tako kot so občine raznolike, so bili različni tudi rezultati županskih volitev, ki so prebivalce nekaterih občin močno presenetili.

Lahko delo je imel dosedanji župan Medvod Nejc Smole, ki ni imel protikandidata in so mu občani namenili stoodstotno podporo. V sosednjih Vodicah je zmagal prav tako stari župan Aco Franc Šuštar s 57,42 odstotka glasov. Tudi v Dolu pri Ljubljani Željko Savič ni imel protikandidata in so mu občani zaupali še en mandat. V Mengšu nobeden od kandidatov ni dobil zadostne podpore, zato gresta v drugi krog Bogo Ropotar in Franc Hribar. Kot kaže, je Ropotar glede na prvo glasovanje s 44,94 odstotka glasov v prednosti, saj so Hribarju namenili več kot polovico manj, 21,78 odstotka glasov.

Litija s starim županom, Domžale dobile županjo

V obrtniških občinah Trzin in Domžale so le polovične spremembe. V Trzinu je z visoko zmago nad 80 odstotkov glasov slavil dosedanji župan Peter Ložar, ki bo še naprej vodil daleč najbolj intenzivno delovno občino V Sloveniji. Obrtno-industrijska cona Trzin je začela nastajati v osemdesetih letih, ko so v okviru občine Domžale tam nastajala skladišča, ki pa so se do danes praktično vsa spremenila v poslovne prostore z obrtniškimi delavnicami in trgovinami. Skupno Trzin šteje 3900 prebivalcev, vsak dan pa se pripelje v Trzin na delo kar 6000 delavcev in poslovnežev. Kot je poudaril župan, je malo stiske s parkirnimi prostori. Urejajo pa kolesarsko povezavo z Ljubljano.

Industrijska cona Trzin se je razvila iz skladišč občine Domžale. Foto Jože Suhadolnik

V Domžalah dosedanji župan Toni Dragar ni kandidiral, pomerilo se je kar šest županskih kandidatov. Kar malce presenetljivo je v prvem krogu zasedla županski stol mag. Renata Kosec, ki so jo volivci ustoličili s 55,65 odstotka glasov in je tako edina županja v okolici Ljubljane.

Prav tako je med petimi kandidati v prvem krogu dobil zadostno število, 53.46 odstotka glasov, dosedanji župan Litije Franci Rokavec, ki bo tako nastopil že svoj peti županski mandat.

Zanimivo je bilo in bo v občini Šmartno pri Litiji, kjer se je pomerilo pet kandidatov, a nihče ni dobil zadostne podpore. Zato se bosta naslednjo nedeljo v drugem krogu pomerila dosedanji župan Rajko Meserko in izzivalec Blaž Izlakar, pri čemer povejmo, da sta v prvem krogu dobila praktično enako število glasov: Izlakar 29,04, Meserko pa 29 odstotkov glasov.

V Ivančni Gorici je na novo potrdil svoj mandat Dušan Strnad, ki je z dosedanjim delom očitno znal prepričati volivce, da so mu s 60,74 odstotka glasov zaupali še štiri leta. Enako prepričljivo je svoj naslednji mandat v občini Grosuplje potrdil aktualni župan dr. Peter Verlič, ki so mu občani namenili 66,59 odstotka glasov.

Prav tako izenačena tekma za župansko mesto se je odvijala v mali priljubljanski občini Škofljica, kjer je nastopilo kar pet kandidatov, ki so dobili od 16,43 do 23,61 odstotka glasov. V drugem krogu se bosta pomerila Primož Cimerman in Rok Treven. Domačini si ne upajo napovedati, kdo bo zmagal, saj je bila razlika v njunih glasovih le dober odstotek.

Litijski župan Franci Rokavec bo nastopil že svoj peti mandat.

Dolinar premagal Setnikarja

Tudi na Igu se volivci niso mogli odločiti v prvem krogu. Po 20 letih vodenja občine Janez Cimperman tokrat ni več kandidiral. Za njegov sedež se je potegovalo kar pet kandidatov, v naslednjem krogu se bosta pomerila Zlatko Usenik s 34,45 odstotka glasov in Anton Modic z 31,03 odstotka. Tekma bo očitno izenačena.

V sosednji občini Brezovica Metod Ropret ni imel protikandidata in bo občino vodil še naprej. Občina Dobrova - Polhov Gradec pa je edina občina v okolici Ljubljane, kjer je dosedanji župan izgubil proti izzivalcu; Franca Setnikarja je premegal Jure Dolinar, ki so mu občani namenili zglednih 439 glasov več kot dosedanjemu.

Sicer statistika govori, da so v treh priljubljanskih občinah slavili dosedanji župani brez protikandidata, medtem ko bodo v štirih občinah – Mengeš, Škofljica, Ig ter Šmartno pri Litiji – občani odšli na volišča še enkrat.