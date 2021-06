Država noče biti talec občine Komenda

V skladu z inšpekcijsko odločbo bi morala občina Komenda kot upravljalec odlagališča do konca lanskega leta odpeljati inertne odpadke iz suhadolske jame. Ker tega ni storila, je republiški inšpektorat za okolje in prostor sprožil postopek finančne izterjave in zaseg nepremičnega premoženja. Zdaj pripravljajo javno naročilo za izbiro izvajalca te izvršbe. Na vprašanje, kako potekajo pogovori s službami na ministrstvu za okolje in prostor (Mop) in kako namerava ministrstvo pomagati občini pri sanaciji odlagališča, je komendski župan Stanislav Poglajen skopo odgovoril: »Trenutno smo v fazi intenzivnih pogovorov o reševanju te problematike«.