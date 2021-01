Država za cesto pričakuje občinski denar

Darsu še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za obvozno cesto mimo Vodic, čeprav so vlogo za izdajo upravnega dovoljenja po tako imenovanem integralnem postopku na ministrstvo za okolje in prostor posredovali sredi junija lani. Na poziv omenjenega ministrstva je Dars vlogo lani decembra dopolnil, zdaj pa pridobivajo še nekatera manjkajoča mnenja, ki jih v pol leta niso mogli pridobiti. Po besedah vodiškega župana Aca Franca Šuštarja je zdaj v pripravi sporazum o sofinanciranju projekta. »Država od nas pričakuje velik delež sofinanciranja, in sicer med 800 tisoč in milijon evrov. Direkciji sem sporočil, da občina tega denarja nima, vendar oni vztrajajo, saj v nasprotnem primeru ne bodo objavili javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del,« je povedal Šuštar.