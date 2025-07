Država za dvigala v starejših blokih nima denarja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je okoli 8000 starejših večstanovanjskih stavb z več kot štirimi nadstropji, od tega jih okoli 6200 nima dvigal. Takratna zakonodaja pri stanovanjski gradnji tega namreč ni zahtevala. Samo v Ljubljani je brez dvigal skoraj 1500 starejših stavb. Zato je na mestu vprašanje, zakaj občine oziroma njihovi stanovanjski skladi oziroma država ali pa EU finančno ne podprejo tovrstnih projektov. S tem bi namreč olajšali dostop ranljivim slojem prebivalstva, kot so mlade družine, starejši in gibalno ovirani. Na ljubljanski občini so jasni: »Ta problem je treba rešiti na ravni države.« Na pristojnem ministrstvu pa odgovarjajo: »Država za to nima denarja.«