Državni denar za dotrajane zdravstvene domove

Po končanem javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v državi za letos in prihodnje leto je odhajajoči minister za zdravje Janez Poklukar nedavno podpisal prvih 29 sklepov za sofinanciranje obnove oziroma posodobitve zdravstvenih domov. Na razpisu je uspešno kandidirala tudi ivanška občina, ki bo za posodobitev zdravstvenega doma v občinskem središču prejela skoraj 640.000 evrov. Celotna naložba je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

Država bo za občinske javne zavode letos dala 17,5 milijona evrov. Notranjost zdravstvenega doma v Ivančni Gorici bodo preuredili. Pol milijona evrov tudi za Center za duševno zdravje v Logatcu.

Lani jeseni sprejeti zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo od leta 2021 do leta 2031 omogoča dolgoročno načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva v celoti. Na podlagi tega zakona je ministrstvo za zdravje konec januarja objavilo prvi razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za letos in prihodnje leto. Letos je na voljo 17,5 milijona evrov, prihodnje leto pa bo 20 milijonov evrov.

Dotrajani zdravstveni domovi

Z infrastrukturnimi izzivi se primarno zdravstvo spopada že vrsto let, pravijo na zdravstvenem ministrstvu. To pomeni, da imajo občine, ustanoviteljice teh javnih zavodov, različne težave: pomanjkanje sodobne opreme, namenjene za izvajanje zdravstvenega varstva, prostori v zdravstvenih domovih so premajhni, stavbe so stare ... Za finančna sredstva iz razpisa so se lahko prijavile občine kot ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, vse z vključeno opremo.

Ministrstvo želi na tak način pomagati lokalnim skupnostim in skupaj z župani poskrbeti za razvoj primarnega zdravstva, dodajajo na ministrstvu za zdravje. Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje pa sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranja in hkrati ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa. Minister Poklukar je do zdaj podpisal 29 sklepov, vseh sklepov za obnovo zdravstvenih domov pa naj bi bilo okoli 40.

Sklepi ministra že podpisani

Po besedah Janeza Zupančiča, direktorja zdravstvenega doma Ivančna Gorica, bodo notranjost objekta temeljito preuredili. Za izvedbo projekta za pridobitev dodatnih prostorov, ki jih občina z več kot 17.000 prebivalci nujno potrebuje, so morali v skladu z razpisnimi pogoji pridobiti gradbeno dovoljenje.

Za pridobitev dodatnih prostorov smo morali v skladu z razpisnimi pogoji pridobiti gradbeno dovoljenje, pravi Janez Zupančič, direktor ZD Ivančna Gorica. Foto Gašper Stopar

V okviru obnove zdravstvenega doma v Ivančni Gorici bo potekala prenova 600 kvadratnih metrov velikih prostorov v starem delu objekta, kjer so že prostori splošne in družinske medicine ter zobozdravstva. Obstoječi prostori so veliki, zato jih nameravajo zmanjšati in tako pridobiti več ordinacij. Zdajšnjim petim splošnim ordinacijam družinske medicine se bodo pridružile še štiri, iz štirih zobozdravstvenih ordinacij jih bo po gradbenem posegu nastalo sedem z zobnim rentgenom in zobno tehniko. Pridobili bodo tudi štiri referenčne ambulante, obnovili pa bodo še sanitarije in instalacije.

Obnova tudi v Logatcu

Pogodbo z izbranim izvajalcem del – to je z ljubljanskim podjetjem Lesnina MG oprema – sta nedavno podpisala direktor Janez Zupančič in ivanški župan Dušan Strnad. Rok za izvedbo je osem mesecev. Iz osrednjeslovenske regije se je na javni razpis ministrstva za zdravje prijavilo več lokalnih skupnostih. Med izbranimi je tudi projekt iz Logatca, kjer načrtujejo obnovitev dela objekta Doma zdravja in podjetništva v Center za duševno zdravje Logatec, ki deluje od lanskega oktobra. Ministrstvo za zdravje bo prispevalo 550.000 evrov od 620.000 evrov vrednega projekta. V centru skupina strokovnjakov z različnih področij interdisciplinarno obravnava ljudi s težavami v duševnem zdravju in pokriva območje od Brezovice pa vse do Cerknice, Blok in Loške doline.

Ministrstvo bo na podlagi javnega razpisa za ureditev prostorov nad garažami zdravstvenega doma Kamnik prispevalo 122.000 evrov, za obnovo zdravstvene postaje na Vidmu v dobrepoljski občini bodo prispevali 123.000 evrov, za širitev zdravstvenega doma v Domžalah in gradnjo podzemne garažne hiše pa bo država primaknila 2,1 milijona evrov.