Glasbeni šoli se morda obetajo boljši časi

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po večletnem načrtovanju je grosupeljska občina vendarle začela pripravo projekta gradnje kulturnega centra, ki bo stal v ožjem središču mesta med Taborsko cesto in železnico, v neposredni bližini parkirne hiše. V šestnadstropni stavbi bo med drugim prostore dobila tudi glasbena šola, ki na rešitev prostorskih težav čaka že več desetletji. Prav zato so v letošnjem šolskem letu pri vpisu morali zavrniti 20 učenk in učencev za pouk klavirja in tolkal.

Posledica neuspele kandidature Grosupeljsko občinsko vodstvo je z veliko mero optimizma pred leti pričakovalo končni izbor za evropsko prestolnico kulture leta 2025. Za ta prestižni naslov se je namreč potegovala tudi Mestna občina Ljubljana s podporo 25 občin z območja Ljubljanske urbane regije. Vsaka je s kakšnim projektom podprla ljubljansko kandidaturo, grosupeljska denimo z novim kulturnim centrom, vrednim okoli devet milijonov evrov. A ker Ljubljana ni bila izbrana, je bilo sanj o kulturnem centru, ki ga občina zdaj namerava zgraditi tudi s pomočjo evropskega in državnega denarja, za nekaj časa konec.

V občini Grosuplje priznavajo, da je projekt v začetni fazi, kar pomeni, da pridobivajo projektne pogoje. Koliko bo naložba stala, vodstvo lokalne skupnosti še ne razkriva, saj bo vrednost znana po izdelani dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje bo objavljeno po pridobitvi upravnega dovoljenja v začetku prihodnjega leta.

Stavba kulturnega doma je predvidena kot multifunkcionalni prostor, njegov koncept pa bo omogočal različne kulturne dejavnosti. Kot odprti interaktivni prostor bo namenjen tako kulturnim kot tudi izobraževalnim in prireditvenim dejavnostim. V objektu bodo predvidene možnosti za različne vsebine, ki bodo omogočale razvoj kulture in izobraževanja v regiji ter delovanje matične glasbene šole, so sporočili z grosupeljske občine, ki jo vodi dolgoletni župan Peter Verlič. Projekt nameravajo izvesti tudi z državnim in evropskim denarjem.

Glasbena šola na treh lokacijah

Z arhitekturno rešitvijo kulturnega doma oziroma centra je zadovoljen tudi ravnatelj glasbene šole Dean Telič Zavašnik. Dovolj bo učilnic za individualni in skupinski pouk (orkestri, zbora, nauk o glasbi, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, komorna igra). Učilnice bodo zvočno in akustično urejene ter v skladu s priporočili dovolj velike. Glasbena šola bo imela tudi manjšo dvorano za nastope. Zelo pomembna pa je dobra povezava glasbene šole z dvorano kulturnega doma zaradi transporta instrumentov, ko bodo organizirali večje koncerte pihalnega orkestra.

Dean Telič Zavašnik, ravnatelj Glasbene šole Grosuplje, pravi, da bodo končno dobili zvočno in akustično urejene učilnice, ki bodo tudi dovolj velike. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kulturna dvorana z okoli 500 sedeži bo tudi sicer zelo pomembna pridobitev za kulturno dogajanje v Grosupljem, pravi Zavašnik. V Grosupljem zdaj glasbena šola deluje na treh lokacijah, in sicer v stari stavbi na Partizanski cesti ter v prostorih dveh osnovnih šol, kjer so prostori neprimerni zaradi slabe zvočne izolacije, neprimerne akustike, hrupa na hodniku, premajhnega števila učilnic in neprestanega usklajevanja z obema osnovnima šolama, še posebej, ker je veliko učilnic zaradi podaljšanega bivanja zasedenih. Glasbena šola zdaj nima prostora za shranjevanje instrumentov in prostora za delovanje knjižnice, učitelji pa nimajo niti zbornice.

Največja dvorana daleč naokoli

Glasbeno šolo Grosuplje, katere ustanoviteljice so poleg grosupeljske občine še občine Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica, letos obiskuje 651 učencev, v minulem šolskem letu pa jo je obiskovalo 631 učencev. V Grosupljem poučujejo 300 učencev, druge učence pa v drugih treh občinah.

Grosupeljska glasbena šola se več let sooča s prostorsko stisko. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

V kulturnem centru, ki ga namerava zgraditi občina, bo tako dovolj prostora za vse tiste, ki se bodo želeli glasbeno izobraževati. Program glasbene šole bo potekal v četrtem in petem nadstropju, v šestem nadstropju pa bo glasbena dvorana z okoli 150 sedeži. V upravno-poslovnem delu objekta bodo prostori, namenjeni Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, finančni upravi, centru za socialno delo, uradu za delo ter v pritličju gostinskemu lokalu. Grosuplje bo bogatejše še za novo dvorano s 489 sedežev, ki bo menda največja na območju od Rudnika do Kočevja in Novega mesta in se bo imenovala Županova dvorana.