Gradbinci spet delajo, podražitev ni znana

Potem ko so gradbinci zaradi draginje od investitorja projekta občine Kamnik zahtevali spremembo pogodbe o gradnji nove osnovne šole Frana Albrehta, a do dogovora ni prišlo, zaradi česar so zaprli gradbišče, so ta teden gradbeni stroji vendarle spet zaropotali. Ker s potekom gradnje in vsemi zapleti občinski svetniki doslej niso bili seznanjeni, je deset svetnic in svetnikov na župana Mateja Slaparja naslovilo zahtevo za sklic izredne seje sveta. Občinsko vodstvo njihove zahteve ne namerava izpolniti, ker da bodo z vsem temeljito seznanjeni na redni seji sveta.

Podjetje Kolektor Koling je pred časom na občinsko vodstvo poslalo zahtevek za povišanje cen, skladno s 656. členom obligacijskega zakonika, vendar občinsko vodstvo v to ni privolilo. Župan Slapar je v pisnem odgovoru na naša vprašanja zapisal, da omenjeni predpis določa, da je izvajalec upravičen zahtevati spremembo cene, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot deset odstotkov višja, pri čemer lahko izvajalec zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov, razen če so se cene za elemente zvišale po tem, ko je prišel v zamudo.

Nasvetov niso prejeli

Občinsko vodstvo sicer priznava, da so se cene gradbenih materialov v zadnjih nekaj mesecih bistveno zvišale. »Moram poudariti, da smo zavezani gospodarno ravnati s proračunskim denarjem, poleg tega pa delovati v skladu z zakonom,« je povedal Slapar. Dejal je, da so se tudi druge občine srečevale s podobnimi zahtevki izvajalcev, pri čemer večina takrat k podpisovanju aneksov še ni pristopila. Vzroke vidi v nejasnih predpisih, državi pa še ni uspelo sprejeti dopolnitev zakonodaje, s katero bi razjasnila tovrstne primere, pri čemer je izrecno navedel zakon o javnem naročanju in obligacijski zakonik. Ko se je izvajalec odločil, da z gradnjo prekine, ga je na nepravilnost tega dejanja opozoril tako nadzornik kot tudi naročnik, torej kamniška občina.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Občina ni privolila v povišanje, kot je zahteval izvajalec, zaradi česar so stekla pogajanja. Ker projekt sofinancira tudi država, se je občina pred sklenitvijo aneksa z izvajalcem posvetovala s šolskim ministrstvom. Občinsko vodstvo je za nasvet zaprosilo tudi nekatere druge občine, kako so ravnale v takih primerih oziroma kakšen način dokazovanja povišanj cene so izbrale, vendar jasnega odgovora niso prejeli ne od ministrstva, kakor tudi ne od drugih občin. Slapar javno še ne želi govoriti, za koliko se bo gradnja šole podražila. V družbi Kolektor Koling pravijo, da je za vse informacije in komentarje pristojen naročnik, torej občina Kamnik. Ta je lani z izbranimi podjetji Kolektor Koling, Kolektor CPG in CBE podpisala pogodbo v višini 14,4 milijona evrov.

Svetniki gredo na gradbišče

V zahtevi za sklic izredne seje so občinski svetniki navedli, da doslej na nobeni seji niso bili seznanjeni s potekom gradnje oziroma z zapleti, povezanimi s podražitvijo projekta. Na eni od prejšnjih sej sveta je podžupan in odgovorni za projekt Bogdan Pogačar omenil novelacijo investicijskega programa z obrazložitvijo, da se v investicijski program umesti tudi nakup notranje opreme.

Župan Matej Slapar pravi, da bodo svetniki vse izvedeli na redni seji. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Igor Žavbi je na občinskem odboru za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja Pogačarju zastavil vprašanje, kaj dvig cen gradbenega materiala pomeni za gradnjo šole, vendar je Pogačar zagotovil, »da se cena gradnje ne bo dvignila, saj naj bi izvajalec vse pomembne gradbene materiale že zakupil«. Z občine Kamnik so sporočili, da niso potrdili še nobenega zahtevka za povišanje cen, župan Slapar pa tudi ne namerava sklicati izredne seje, saj bodo svetniki vse izvedeli na redni seji. Gradbišče šole pa si bodo tudi v kratkem ogledali.

Kršen občinski predpis

Zakon določa, da mora župan sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v sedmih dneh po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Glede konkretnega primera so z ministrstva za javno upravo (MJU), kamor smo naslovili vprašanje, odgovorili, da so občinski organi zavezani k spoštovanju predpisov, tako zakonov kot tistih, ki jih je sprejel občinski svet. Državni organi nimajo pravne podlage za poseganje v odločitve občinskih organov. Odgovornost za morebitno nespoštovanje predpisov nosijo tisti, ki jih ne spoštujejo, pravijo na MJU.