Green Dragonsom zaradi neprijavljenega ognjemeta grozi denarna kazen

Na Upravni enoti Ljubljana so potrdili, da vloge navijaške skupine Green Dragons za ponedeljkovo javno prireditev niso prejeli. Zato organizatorju na podlagi 13. člena zakona o javnih zbiranjih grozi denarna kazen v višini od 250 do 1500 evrov. Ali bo vodstvo ljubljanske navijaške skupine to kazen tudi plačalo, za zdaj ni jasno. Policija namreč o dogodku še zbira obvestila.

Praznovanje 35. obletnice delovanja bi moralo vodstvo Green Dragons prijaviti na Upravni enoti Ljubljana. FOTO: Črt Piksi/Delo

Spomnimo, da je ponedeljkovo praznovanje navijačev Green Dragons ob njihovi 35-letnici delovanja v središču Ljubljane številne meščane precej razburilo. Navijači so namreč z baklami in drugimi pirotehničnimi sredstvi precej bučno proslavljali, hrup se je slišal tudi v drugih delih mesta, prestolnica pa se je za nekaj minut obarvala v zeleno. Nekateri mediji so poročali, da so navijači Olimpije prižgali več kot 1300 bakel, po naših informacijah pa so »v zrak spustili« za okoli 15.000 evrov pirotehničnih sredstev.

Ker ponedeljkov dogodek v Ljubljani ni bil prijavljen organizatorju, grozi denarna kazen do 1500 evrov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ljubljanski župan Zoran Janković je na torkovi novinarski konferenci priznal, da navijaška skupina za proslavljanje ni imela nikakršnih dovoljenj. Še več, vodstvo Green Dragons je ljubljanskemu županu celo zatrdilo, da tega nikoli ne počnejo. Zanimivo je tudi, da jim je Janković dovolil, da so za 15 minut ugasnili javno razsvetljavo na Čopovi, Prešernovi in Stritarjevi ulici. Ljubljanska navijaška skupina je sicer želela, da se za pol ure ugasnejo vse luči v strogem središču prestolnice, a jim župan očitno tega ni dovolil.

Po nekaterih neuradnih ocenah se je praznovanja udeležilo okoli 500 ljudi. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kaj pravi policija

Na policijsko upravo (PU) Ljubljana smo vprašali, ali so bili o tem dogodku obveščeni, ali so zabeležili kakršnekoli incidente in tudi ali so prejeli prijave občanov zaradi neznosnega hrupa in pirotehnike. Ljubljanski župan je namreč v torek pojasnil, da nima informacij o incidentih in da poškodb na spomenikih ni bilo. S PU Ljubljana pa smo dobili precej splošen odgovor, češ da so navijači dogodek napovedali na svoji spletni strani. In dodali: »Aktivni udeleženci, pripadniki organizirane navijaške skupine Green Dragons, so uporabljali pirotehnične izdelke na več krajih po Ljubljani in tako obeležili obletnico. Dogodek ni bil prijavljen ali naznanjen policiji. Policisti so po uradni dolžnosti skrbeli za varovanje javnega reda in varnost cestnega prometa. O dogodku policisti še zbirajo obvestila in bodo v primeru zaznanih in podanih vseh elementov prekrškov ali drugih kaznivih ravnanj zoper kršitelje ukrepali v skladu z zakonodajo.« Za zdaj tako ni jasno, ali bodo proti organizatorju dogodka policisti tudi ukrepali.

UE Ljubljana: Za nadzor je pristojna policija

Zanimalo nas je še, ali je uporaba pirotehničnih sredstev na javnem dogodku dovoljena vse leto ali morda obstajajo določene omejitve. In tudi na to vprašanje smo s policije dobili zelo splošen odgovor. Med drugim so na PU Ljubljana zapisali, da je uporaba pirotehničnih sredstev kategorije 1, katerih glavni učinek je pok (bengalske vžigalice, pasje bombice, vžigalice s pokom ...), dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja. Teh izdelkov tako ni dovoljeno uporabljati v strnjenih naseljih, zgradbah, v bližini bolnišnic in na površinah, kjer potekajo javna zborovanja.

Na konkretno vprašanje, ali je torej bila pirotehnika, kot je bila uporabljena na ponedeljkovem praznovanju, dovoljena, pa odgovora s policije nismo prejeli. Tako tudi ni znano, ali bodo organizatorji morali plačati denarno kazen, ker dogodka niso prijavili. Na UE Ljubljana so namreč v zvezi s tem pojasnili le: »Če je šlo v primeru dogodka navijaške skupine Green Dragons za javno prireditev, nadzor nad izvajanjem zakona o javnih zbiranjih izvaja policija.«

Na UE Ljubljana so še dodatno pojasnili, da bi moral organizator javne prireditve pridobiti dovoljenje za javno prireditev, če bi program javne prireditve vseboval tudi uporabo pirotehničnih sredstev (13. člen zakona o javnih zbiranjih). Dodali so, »da se z globo od 250 evrov do 1500 evrov kaznuje za prekršek organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da bi jo pred tem prijavil (11. člen zakona o javnih zbiranjih) oziroma si za izvedbo pridobil dovoljenja pristojnega organa (13. člen zakona o javnih zbiranjih).«