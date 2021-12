Hrvatom spodletel posel v Ivančni Gorici

V nadaljevanju preberite:

Po rešitvi zapletov pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in javnem naročilu za izbiro izvajalca bo direkcija za infrastrukturo (DRSI) vendarle začela z uresničitvijo projekta nadvoz čez železniško progo v okviru zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Projekt, ki je izjemnega pomena za družbo Akrapovič in za prebivalce naselij severno od občinskega središča, so snovali dobri dve desetletji.