Inšpekcija na ogledu gradu, direktor piše poročilo

Da morda preprečijo nadaljnje propadanje gradu oziroma dvorca v Ponovičah, namerava litijska občina na zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) posredovati pobudo za razglasitev tega objekta za kulturni spomenik državnega pomena. Občinski svetniki so na ponedeljkovi seji predlog župana Francija Rokavca že sprejeli. Upajo tudi na morebitna državna in evropska finančna sredstva. V kakšnem katastrofalnem stanju je stavbna dediščina, se je pred nedavnim na kraju propadlega objekta seznanila tudi inšpekcija za kulturo in medije. Z ministrstva za kulturo pa so sporočili, da se je litijska občina leta 1998 prijavila na spomeniškovarstveni projektni razpis za ureditev parka, ki sodi v sklop ponoviškega gradu, in pridobila 1700 evrov.