Kako se bo po pandemiji pobiral mestni turizem

Mestne destinacije, med njimi tudi Ljubljana, bodo imele zaradi epidemije največjo izgubo: letalski promet se je nam­reč ustavil, industrija srečanj je zamrla. Čeprav je začetek okrevanja turizma na globalni ravni pričakovati leta 2021, so napovedi za Ljubljano optimistične. Zakaj? Slovenija bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala EU, država pa bo nosila tudi naziv evropske gastronomske destinacije 2021. To je le ena izmed ugotovitev piscev strategije ljubljanskega turizma za prihodnjih sedem let. Pa so napovedi o okrevanju mestnega turizma realne?